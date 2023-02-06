"Maraş'a giden Kıbrıslı Türk kafilenin durumu iyi"

Okul sporları için dün Kahramanmaraş’a giden Namık Kemal Lisesi ve Mağusa kolej takımı öğrencilerinden iyi oldukları bilgisi alindi. Beden Eğitimi öğretmeni Hasan Küdenler, Maraş'a giden Kıbrıslı Türk kafilenin durumunun iyi olduğunu duyurdu

Harper Orhon: KAHRAMAN MARAŞA GİDEN TAKIMIMIZ Değerli arkadaşlar Namık Kemal Lisesi ve Mağusa Koleji voleybol takımları karşılaşmalar için Kahraman Maraş a gitmişlerdi takımlardan dan haber aldık çocuklarımız iyi bir şeyleri yok bilginize....