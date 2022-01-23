‘Maraş ve Ercan, Birleşmiş Milletler denetiminde açılsın’

Kıbrıslı Rum liderliği, kapalı Maraş (Varoşha)’nın Birleşmiş Milletler gözetiminde yasal sahiplerine devredilmesine karşılık Ercan Havaalanı’nın, yine Birleşmiş Milletler denetiminde doğrudan uçuşlara açılmasını öneriyor.



Fileleftheros’un haberine göre Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bir mektupla önerisini Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’a iletecek.



“Güven Yaratıcı Önlemler” adımı olarak görülen önerinin geçmişte de birkaç kez gündeme getirildiği belirtiliyor.



Anastasiadis’in öneri paketini, 31 Aralık 2020 tarihli mektubunda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilettiği, Ocak 2021’de Kıbrıs Cumhuriyeti Konseyi’ne açıkladığı ve Temmuz 2021’den beri tartışıldığı da konuşuluyor.

İşte öneriler



Maraş, Birleşmiş Milletler yönetimine verilsin ve sakinlerinin geri dönüş prosedürü başlasın.

Maraş’ın yeniden inşası Avrupa Birliği ve diğer uluslararası örgütler tarafından finanse edilsin.



Ercan Havaalanı, Birleşmiş Milletler yönetimi altına girsin ve tek FIR ile Uluslararası hukuk zemininde işlesin. İşleyiş, Chicago Sözleşmesi ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO zemininde olsun.



Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1974’teki kararı ile kapalı olan Mağusa Limanı, Ankara Protokolü’nün Kıbrıs gemileri için uygulanması ve Türk limanlarına erişimlerinin sağlanması şartıyla doğrudan Avrupa Komisyonu’nun gözetimine verilsin.



Hidrokarbonlar: Türkiye’nin Kıbrıs MEB’ini tanıması şartı ile emanet hesap (escrow account) olsun.



“Üçlü ilke anlaşması”



“Revize edilmiş olsa bile Kıbrıs Türk tarafının Maraş-Ercan bağlamındaki bu öneriyi kabul etmeyeceğini, Kıbrıslı Rum liderliğinin bunun bilincinde olduğunu” vurgulayan gazete, “Ercan BM Yerine ICAO’ya… Temmuz’dan Beridir Alenen Tartışılıyor” ara başlığıyla aktardığı bölümde ise özetle şunları yazdı:



“GYÖ (Maraş-Timbu) fikri Dışişleri Bakanlığı’nı devralmadan önce Yoannis Kasulidis tarafından ortaya konuldu. Kasulidis geçen Temmuz’da SİGMA TV’de AKEL’in Kıbrıs sorunu sorumlusu Tumazos Çelebis’le birlikte katıldığı programda şunları söyledi:



“Anastasiadis’in Timbu Havaalanı’nın artık meşru işlemesi için BM’ye teslim edilmesini önererek iyi bir harekette bulundu. Maraş kentinin 550 ve 789 sayılı kararların öngördüğü gibi BM yönetimine verilmesine karşılık böyle bir gelişme ambargonun da kalkmasını gündeme getirir. Bu öneri, Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ile Kıbrıslı Rumlar arasında bir ilke anlaşması üzerine bina edebilir.



Önerimizi, Ercan -Timbu’nun BM’ye teslim edilmesi yerine, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ICAO’ya yönelik Timbu’yu Uluslararası Havaalanı’na dönüştürme hareketi olarak revize edebiliriz.’





Anastasiadis, “Maraş’a karşılık Ercan” önermeye hazırlanıyor iddiası