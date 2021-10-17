Maraş, Lüksemburg'da tartışılacak

Maraş, Lüksemburg'daki Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nde tartışılacak.

Avrupa ülkelerinin Dışişleri bakanları, Kıbrıs'ta 1974 savaşından bugüne asker kontrolünde olan ve bir bölümü ziyarete açılan Maraş (Varosha)'daki gelişmeleri görüşecek.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis'in konuyu daha sonra 21 ve 22 Ekim tarihlerinde Brüksel'de yapılacak zirvenin gündemine getireceği öğrenildi.

CYBC'e göre Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodoulidis, Avrupa Birliği Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Avrupa Birliği'ndeki mevkidaşlarına Maraş konusunda Türkiye'ye karşı önlem alınmasını isteyen bir mektup gönderdi.

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakereleri sürdürme çabaları da Nikos Hristodoulidis'in Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yapacağı görüşmenin merkezinde yer alacak.