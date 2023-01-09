Mangala benzin döktü, ayakları yandı

Mangala benzin döken Yahya Beyoğlu, elindeki bidonun tutuşmasıyla çıkan yangını söndürmeye çalışırken her iki ayağından da yaralandı. Polis dün Lefkoşa’da Hacı Sadık Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın çatı katında mangal yakmak için benzin dökülmesi sorunu yangın çıktığını açıkladı.

Yangını söndürmeye çalıştığı sırada, Yahya Beyoğlu'nun her iki ayağında yanıklar meydana geldiğini duyurdu.

Polisin olayla ilgili açıklaması şöyle:

“08.01.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da Hacı Sadık Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın çatı katında, Yahya BEYOĞLU mangal yakmak için mangala benzin döktüğü sırada, elindeki benzin bidonun tutuşması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın çevre sakinleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 2 metre kare ebatında çatı kaplaması, alet çantası ile içerisindeki muhtelif aletler ve muhtelif ebatlardaki keresteler yanarak zarar görmüştür. Yangını söndürmeye çalıştığı sırada, Yahya BEYOĞLU’nun her iki ayağında yanıklar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir.”