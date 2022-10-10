Maliye Bakanı süre istedi, eylem askıya alındı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (Dev-İş) maaşlarını alamayan belediye çalışanları için bugün gerçekleşeceğini açıkladıkları eylem askıya alındı.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, Maliye Bakanı Alişan Şan’ın, ödemeleri yatırmak için bir günlük süre istediğini ifade ederek, “Biz de bu süreyi verdik” dedi. Yalınkaya, “Eğer ödemeler gün içerisinde yatmazsa, eylemimiz yarın başlayacak” şeklinde konuştu.

Yalınkaya, eylemi askıya alma kararını, DEV-İŞ ile ortak aldıklarını da sözlerine ekledi.