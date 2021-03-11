Arıklı:“Birileri çıkıp da biz buraya Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapmak istiyoruz dediğinde, hayır efendim mi diyecektik”

Doğmamış çocuğa elbise biçilmek istendiğini savunan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Protokol’le ilgili yapılan eleştirilerin sorumlu muhalefet anlayışından uzak olduğunu ve yapıcı olmadığını ileri sürdü.

Protokol’e ilişkin eleştirilere yanıt vermek üzere gelen Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı, gerekli düzenlemelerin Meclis’te hep birlikte çalışılarak yapılacağını savundu, destek çağrısı yaptı. Genel Kurul’daki muhalefet Milletvekilleri tepki gösterdi, taahhüt edilenlere ortak olunmasının istenmesini eleştirdi.

Derya: “Bunların yapısal reformlarla ne ilgisi var… Yüzünüz kızarsın bari…”

Arıklı’nın “Birileri çıkıp da biz buraya Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapmak istiyoruz dediğinde hayır efendim mi diyecektik” sözleri Genel Kurul’da seslerin yükselmesine neden oldu.

CTP Milletvekili Doğuş Derya Arıklı’ya ‘Burası bir vilayet değil’ çıkışında bulundu. Derya, Toplu İş Sözleşmesi’nde yapılmak istenenlerin, havuz medyası oluşturulması çabasının ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapımının ‘yapısal reform’la ne alakası olduğunu sordu, muhalefetin yapısal reformları desteklemiyor gibi gösterilmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

Derya Arıklı’ya “Yüzünüz kızarsın bari” şeklinde seslendi.