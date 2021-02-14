Maliye 500 milyon TL borçlanıyor

Kamu maliyesinde oluşan açık nedeniyle Bakanlar Kurulu bir kez daha Maliye Bakanlığı’na borçlanma yetkisi verdi.

“Devletin mali yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla” denilen kararda, 500 milyon TL’ye kadar borçlanma üzerinde uzlaşıldı.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, ‘kapanma’ kararı nedeniyle Maliye Bakanlığı’nın kasasına bir haftadır para girişi olmadığını söylemiş, bu ay için bütçede 400-430 milyon TL açık olduğunu belirtmişti.

“Maaşların borçlanmadan ödenmesi imkansız” diyen Oğuz, kapanma nedeniyle 200-250 milyon TL gelir kaybı olduğunu da ifade etmişti.