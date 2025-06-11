“Mahkeme kararı etkili olacak”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısındaki değer kaybı devam ederken, bir yandan da yılın ilk asgari ücretine hayat pahalılığı oranının altında artış yapılması, asgari ücretlinin cebindeki parayı iyice eritti. UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu süreçte elektrik, tüp gaz ve akaryakıta yaptığı zamlar sonrası cüzdanındaki parası iyice yok olan asgari ücretli, yeni asgari ücretin belirlenmesini bekliyor.

YENİDÜZEN, gelinen aşamada asgari ücret konusunu gündeme getirdi, komisyondaki tüm tarafların görüşlerini aldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda başkanlık görevini yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Tahir Serhat, masanın toplanabilmesi için Haziran ayı hayat pahalılığını beklediklerini dile getirdi, “Hayat pahalılığının ne olduğuna bakılmaz, o oran sadece yeni ücretin belirlenmesinde bir unsurdur” dedi.

Masada işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise Hükümet temsilcisi Tahir Serhat’ın aksine, “Cebimizden çıkanı istiyoruz. Gerçek dışı olan bir şeyi gerçekmiş gibi göstermeye çalışıyorlar” diyerek, hayat pahalılığı oranının asgari ücrete yansıtılması gerektiğini ifade etti. İşveren Sendikası’nda yeni başkan seçilen Metin Arhun ise, masanın toplanmasının şu an için değil, önümüzdeki günlerde gündeme geleceğini söyledi.

Hayat Pahalılığı oranı yansıtılmamış, süreç yargıya taşınmıştı

1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olan yılın ilk asgari ücreti, geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde belirlenmişti. O dönem, 4 aylık hayat pahalılığı oranı %11,12 olmasına rağmen, komisyondaki hükümet ve işveren tarafının oylarıyla asgari ücrete %7,5 oranında bir artış yapılmıştı. Sürecin devamında komisyonda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu, konuyu Yüksek Mahkeme’ye taşıdı. Hayat pahalılığı oranı altında yapılan artışa ara emri alınması talebiyle Şubat ayı içerisinde açılan davada, şu ana kadar tüm taraflar tanık olarak dinlendi ancak henüz karar açıklanmadı. Konuyla ilgili kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

5 aylık oran, %16,15

İstatitik Kurumu, son olarak Mayıs ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 2,71 olarak belirlendi. Böyelikle Kıbrıs’ın kuzeyinde Ocak ayından bu yana geride kalan 5 aylık süreçte toplan hayat pahalılığı oranı da yüzde 16,15 oldu. Ocak’tan bu yana oluşan hayat pahalılığı oranları sırası ile şöyle:

Ocak 2025: %2,02

Şubat 2025: % 2,16

Mart 2025: %4.28

Nisan 2025: %4.06

Mayıs 2025: % 2,71

Güneyde 5 aylık enflasyon %1,8

Kıbrıs’ın kuzeyinde yıllık enflasyon %40’a dayanırken, Kıbrıs’ın güneyinde tam aksi bir görüntü seyredilmesi dikkat çekiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının elde ettiği verilere göre güneyde Mayıs ayında enflasyon oranı yüzde 2,0 düşüş gösterdi. Söz konusu, verilere göre adanın güneyinde 5 aylık enflasyon ise % 1,8 olarak hesaplandı. Ayrıca geçtiğimiz günlerde güney basınında yer alan haberlere göre Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enflasyon konusunda Avrupa’daki en düşük enflasyona sahip ülkelerden biri olduğu aktarılmıştı.

Ekonomi güneye kaymış durumda...

Adanın kuzeyindeki hayat pahalılığının büyük ölçüde hissedilmesi, Euro’nun 45 TL’ye kadar dayanmış olmasına rağmen, yurttaşların güneyden alışveriş yapmasına engel olamıyor. Adanın güneyine geçen birçok yurttaş, özellikle temel tüketim ihriyaçlarını güneyden karşılıyor. KKTC Merkez Bankası verileri ise bunu doğruluyor. KKTC Merkez Bankası verilerine göre, kuzeyden güneye geçişlerde bir yılda %30,06 artış gösterildi.

İlgili kesimler ne diyor?

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu:

“Hayat pahalılığı oranında artış yapılsa bile kayıp kapanmayacak”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, UBP-YDP-DP Hükümeti’nin hayat pahalılığı oranının altında artış yaptığını hatırlatarak, yeni ücretin belirlenmesinde mahkeme kararının önemli olacağına dikkat çekti. Asgari ücretlinin hem Ocak ayındaki artış, hem de sonrasında TL’nin döviz karşısında yaşadığı değer kaybıyla birlikte büyük bir kaybı olduğuna işaret eden Serdaroğlu, “Önümüzde bircumhrubaşkanlığı seçimi var. Hükümet muhtemelen oy alabilme uğruna şu andaki hayat pahalılığı oranını verecektir ama asgari ücretlinin kaybı yine karşılanmayacak. Çünkü Ocak ayında gerçek rakam alınamadı” dedi. YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede İşveren Sendikası’nın tutumunu da eleştiren Serdaroğlu, “İşverenler sürekli olarak hayat pahalılığı oranından kesmeye çalışıyor. Bu tutum yanlış bir tutumdur. Çünkü fakir bir toplum profili yaratılacak ve nakit akışı kesilecek. Hayat pahalılığı oranına itiraz edeceklerine Ekonomi Bakanlığı'nın yapmadıklarına itiraz etsinler. Unutulmamalı ki, bu memleketin gerçekliği budur. Maalesef TL değer kaybetmeuye devam ediyor. O yüzden emekçilerin ceplerine girecek olan parayı engellemesinler. Biz mahkemede de anlattık. Emekliler, öğretmenler, polisler, memurlar herkes hayat pahalılığı oranında artış alacak ama asgari ücretli o oranın altında artış alacak. Bu adalaet değildir” diye konuştu.

“Karar bir an önce açıklanmalı”

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, mahkemeden çıkacak kararın önemine de işaret ederek,”Tüm emekçiler bu konuda adaletli bir karar bekliyor. Şu anda mahkememiz karar aşamasındadır. Benim çağrım; bir an önce lehimize veya aleyhimize bir karar üretilmesidir. Karar, Temmuz ayına kalırsa daha da sıkıntılı bir süreç olabilir. Geciken adalet, adalet değildir” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat:

“Yeni ücret 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda UBP- YDP- DP Hükümeti’ni temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müsteşarı Tahir Serhat, komisyonun toplanması için Haziran ayındaki Hayat Pahalılığı oranını beklediklerini söyledi. Haziran ayı hayat pahalılığı oranı belirlenir belirlenmez, taraflara toplantı çağrısı yapacaklarını ifade eden Serhat, “Hayat pahalılığının ne olduğuna bakılmaz, o oran sadece yeni ücretin belirlenmesinde bir unsurdur. Yasa bunu söylüyor” diye konuştu. Haziran ayının tamamlanmasıyla komisyonun toplanacağını bir kez daha yineleyen Çalışma Bakanı Müsteşarı Tarih Serhat, yeni belirlenecek asgari ücretin 1 Temmuz itibariyle geçerli olacağının altını çizdi.

İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun:

“Asgari Ücret şu an için gündemde yok”

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda İşverenleri temsil eden İşveren Sendikası’nın yeni Başkanı Metin Arhun, şu ana kadar kendilerine bir toplantı talebinin gelmediğini söyledi. YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, şu an için asgari ücretin gündemde olmadığına dikkat çeken Arhun, yeni asgari ücretin 7’nci ay itibariyle geçerli olacağını belirtti, “Şu an için takvimlendirme konusunda bir sıkıntı yok” şeklinde konuştu. Arhun, şu anda yargıda olan ve ara emri kararının beklendiği Ocak ayındaki asgari ücretin, yeni yapılacak toplantıyı etkilemeyeceğini de dile getirdi.

İşverenler Sendikası’nda geçtğimiz haftalarda yeniden başkan seçilen Metin Arhun, komsiyonda bulunmuyor.