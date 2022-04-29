Mağusa'da uyuşturucudan iki tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa’da dün yapılan operasyon sonucunda tasarruflarında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan 21 yaşındaki M.D.İ.(E) ile 26 yaşındaki İ.M.H.(E) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre operasyonda M.D.İ’nin tasarrufunda yaklaşık 10 gram; İ.M.H’nin tasarrufunda ise 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.