Mağusa'da uyuşturucudan iki tutuklu

Mağusa’da kanunsuz uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün 17.30 sıralarında, Mağusa’da A.A.B. (E-23) ve O.O.O’nun (E-26) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucu, yaklaşık 5 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara ve sigara yanında bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulundu.

Adı edilenlerin tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.