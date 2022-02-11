Mağusa'da uyuşturucudan bir tutuklu

Mağusa’da evinde yaklaşık 33 gram ağırlığında kokain ve 1.5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve toplam 99 adet MDMA türü uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ile hassas terazi bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis bültenine göre dün Gazimağusa’da 36 yaşındaki C.O.S.’nin (E) kaldığı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve hassas teraziye emare olarak el konulurken, tutuklanan C.O.S. hakkındaki soruşturma sürüyor.