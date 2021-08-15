Mağusa'da uyuşturucudan 1 tutuklu
Mağusa’da dün Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla, tasarrufunda 48 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir kişi tutuklandı.
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Mağusa’da dün Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla, tasarrufunda 48 gram Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir kişi tutuklandı.
Polis bültenine göre, saat 20.30’daki operasyonda 25 yaşındaki A.F.A.A.(E) tutuklanarak bulunan maddeye emare olarak el konuldu.
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