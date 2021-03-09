Mağusa'da uyuşturucudan 1 tutuklu

Mağusa'da dün 31 yaşındaki Ö.A.’nın (E) evinde ve iş yerinde yapılan arama sonucu 186 gram uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Mağusa’da 31 dün yaşındaki Ö.A.’nın (E) evinde ve iş yerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; toplam 186 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, plastik tabak ve kesik pet şişe altı parçası bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs yapılan arama sonrasında tutuklandı.