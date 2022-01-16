Mağusa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklu

Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 25 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, operasyon sırasında 25 yaşındaki A.H. (E), polisi fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu ile bir adet hassas teraziyi çöp kutusuna attı ve olay yerinden koşarak kaçtığı esnada alıkonularak tutuklandı.

Akabinde 25 yaşındaki A.H.’nin (E) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 24 yaşındaki S.A. (E), 21 yaşındaki O.S. (E) ve 23 yaşındaki H.S.H.R. (E) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.