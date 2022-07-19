Mağusa'da uyuşturucu operasyonu… 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün saat 15.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Operasyonda, 33 yaşındaki A.K.(E) kullanımındaki ve 18 yaşındaki M.T.’nin (E) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve araçtan dışarıya atılan paket içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü ile yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.