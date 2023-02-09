Mağusa'da uyuşturucu: 2 tutuklu

Mağusa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Operasyon sonucu, 39 yaşındaki H.K.’nin (E) tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 3 adet A4 kağıt, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 64 yaşındaki S.K.’nin (E) tasarrufunda ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 adet kağıt bulunarak, emare olarak alındı.

Her iki kişi de tutuklandı.