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Mağusa'da uyuşturucu: 1 tutuklu

Mağusa'da uyuşturucu: 1 tutuklu

Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 23.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 21 yaşındaki E.M.Ö.'nün (E) aracına yapılan aramada, yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edildi.

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Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 23.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 21 yaşındaki E.M.Ö.'nün (E) aracına yapılan aramada, yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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