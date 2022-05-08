Mağusa'da uyuşturucu: 1 tutuklu

Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 23.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 21 yaşındaki E.M.Ö.'nün (E) aracına yapılan aramada, yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.