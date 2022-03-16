Mağusa'da uyuşturucu: 1 tutuklu

Mağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 24 yaşındaki K.A.(E)’nın tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.