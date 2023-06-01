Mağusa'da galerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Mağuısa'daki oto galeriyi kurşunlama olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 26-27 Mayıs tarihleri ve 18.00-08.00 saatleri arasında, Mağusa’da Büyük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Mustafa Zorer Motors oto galeriye, ateş açılması olayı ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.C. (E-28) ve A.E.(E-19) tutuklandı.

Polis arama yaptı, evi cephanelik gibi çıktı

Çatalköy’de dün 87 yaşındaki E.B.’nin (E) evinde, polis tarafından yapılan aramada; bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve toplam 17 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu kişinin aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kaçak yaşayan 4 kişi tutuklandı

Güzelyurt bölgesinde dün Çalışma Dairesi personeli ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 4 kişinin ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.

Söz konusu kişiler tutuklandı.