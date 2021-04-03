Mağusa'da bir taksici pozitif, iki temaslı

Gazimağusa Taksiciler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk önce iki taksicinin PCR test sonucunun pozitif olduğu duyurulmuştu. Daha sonra yapılan yeni bir paylaşımda ise pozitif sayısının 1 olduğu belirtilerek, düzeltme yapıldı.

Açıklamada Mağusa'daki çoğu vakanın öğrenci olduğu belirtilirken, taksicilerin maske takımına ve diğer pandemi kurallarına özenle uymaları çağrısı yapıldı.

Paylaşım şöyle:

Düzeltme yapilmistir...!TÜM TAKSICILERIN DIKKATINE! NE YAZIKKI BUGUN 1 MESLEKTAŞIMIZ POZITIFTIR.2. MESLEKTASIMIZ TEMASLIDIR TEST SONUCU BEKLENIYOR..ÖZELLIKLE MAGUSA BÖLGESINDE ARTAN VAKALARIN ÇOGUNLUGUNUN ÖGRENCI OLDUGU BILGISINI ALDIK.. MASKENIZI TAKIN..VE ARADAKI PARAVANINIZI TAKIN ( MECBURİDİR)..PARA ALISVERISINDE ELLERINIZI MUTLAKA DEZENFEKTE EDİN..LUTFEN ARACINIZI HER MÜŞTERIDEN SONRA DEZENFEKTE EDIN...MÜMKÜN OLDUGU KADAR CAMLARINIZI KAPATMAYIN..BILIYORSUNUZ SEKTÖRÜMÜZ BIR DAHA KAPANMAYI KALDIRAMAZ .POZITIF OLAN MESLEKTAŞLARIMIZA ACİL ŞİFALAR DILIYORUZ...HERKESE SAGLIKLI GUNLER...