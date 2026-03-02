Mağusa'da bir işletmede muhafaza koşullarına uygun olmayan 26 kilo kıyma ve et ürünü bulundu

Mağusa'da kasaplara yönelik başlatılan denetimlerde, bir işletmede muhafaza koşullarına uygun olmayan 26 kilo kıyma ve muhtelif et ürünü tespit edildi.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekiplerinin, gıda mühendisi eşliğinde 28 Şubat Cumartesi günü yaptığı denetimlerde, 8 kasap kontrol edildi.

İşletme izin belgesi, genel hijyen koşulları, muhafaza şartları ve çalışanların sağlık karnelerinin incelendiği denetimlerde, bir işletmede muhafaza koşullarına uygun olmayan ortamda 26 kilo kıyma ve muhtelif et ürünü bulundu, ürünlere el konuldu.

Denetimler, Gıda Mühendisleri Odası'yla imzalanan protokol kapsamında, gıda mühendisi eşliğinde yapılıyor.

Hijyen koşullarına uymayan 1 işletmeye ceza

Öte yandan, Gazimağusa Belediyesi Zabıta Birimi ekipleri, Gazimağusa Polis Müdürlüğü işbirliğinde, 27 Şubat Cuma akşamı Mutluyaka, Tuzla ve Salamis Yolu güzergâhında faaliyet gösteren 7 restoran, bar ve meyhaneyi denetledi.

Denetimlerde bir işletmeye, işletme izni bulunmaması, bir işletmeye de hijyen koşullarına aykırı olduğu gerekçesiyle birer asgari ücret ceza uygulandı.

Gazimağusa Belediyesi’nin, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlere devam edeceği, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerekli idari işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, izin belgeleri ve hijyen kurallarının halk sağlığı ve mevzuata uygunluk açısından büyük önem arz ettiği ifade edildi.