İHA saldırısı sonrası Ağrotur bölgesindeki okullarda eğitime ara verildi
Birleşik Krallık'ın Ağrotur Askeri Üssü'ne yönelik gerçekleşen İHA saldırısı sonrası Ağrotur bölgesindeki 4 köyde "önlem olarak" Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.
Cyprus Mail'in aktardığına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, okula giden çocukların "güvenli şekilde evlerine geri gönderildiğini" açıkladı.
