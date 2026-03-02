"Lübnan Hizbullah'ının eylemi olabilir"

Ağrotur'daki İngiliz Askeri Üssü'nü vuran insansız hava aracının (İHA/Drone) nereden gönderildiği henüz netleşmedi.

RİK'in haberine göre İngiliz yetkililer, konuyu soruşturmaya devam ediyor. RIK'in, saldırının kaynağına dair kaynaklarına dayandırdığı araştırmasına göre, aradaki mesafenin uzaklığı nedeniyle saldırının İran topraklarından gerçekleştirilmediği tahmin ediliyor.

Ajans, saldırının zamanlamasına ve Lübnan Hizbullah'ının eylemlere başladığı saatlere işaret ederek, olayın Hizbullah'ın eylemi olabileceğine kanaat getirdi. Öte yandan Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, ikinci bir İHA'nın veya başka İHA'ların engellendiğine dair resmi bir bilgi bulunmadığını, İngiliz Üsleri tarafından da bu yönde bir teyit gelmediğini belirtti.

Ağrotur'da Amerikan savaş uçaklarının bulunduğuna dair haberleri yorumlaması istenen Sözcü, kendilerine bu yönde bir bilgilendirme ulaşmadığını ifade etti.

Letymbiotis ayrıca, İngiltere Başbakanı'nın Birleşik Krallık üslerinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kullanılması niyetine ilişkin açıklamasında, bunun Ağrotur üslerini kapsadığına dair bir netlik olmadığını vurguladı.