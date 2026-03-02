Dikelya’daki dumanın nedeni saldırı değil, köy yangını
Ağrotur’un ardından Dikelya’daki İngiliz askeri üssüünün de vurulduğu ve bölgeden kara dumanlar yükseldiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
YENİDÜZEN’in Dikelya’daki üs personellerinden edindiği bilgilere göre söz konusu kara dumanlar, askeri üssün yakınlarındaki bir köyde meydana gelen yangından yükseliyor. Faytuks Network’e bağlı GEOINT ekibi üyeleri,
Kıbrıs’taki Dikelya Egemen Üs Bölgesi’nin yaklaşık 1 kilometre doğusunda duman görüldüğünü duyurmuştu. Öte yandan üssün, güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığı da edinilen bilgiler arasında.
Gece yarısı Ağrotur Üssü’ne yönelik gerçekleşen İHA saldırısının ardından öğlen saatlerinde ise iki İHA’nın İngiliz savaş uçakları tarafından imha edildiği açıklanmıştı.
