“Hayal kırıklığına uğradım” 

ABD Başkanı Donald Trump’a Kıbrıs’taki üsler yetmedi; Diego Garcia'daki üssü kullanmalarını engellediği için İngiltere Başbakanı’nın “hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.

Trump, Daily Telegraph gazetesine verdiği demeçte, "İran'a yönelik saldırılar düzenlemek için Diego Garcia'daki üssü kullanmamızı engellediği için Sir Keir Starmer beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Trump, açıklamasının devamında; İngiliz Başbakanı'nın ABD askeri güçlerinin Orta Doğu'daki operasyonları için İngiliz üslerini kullanmasına izin vermeyi başlangıçta reddetmesine atıfta bulundu.

İngiltere, uluslararası hukuku gerekçe göstererek ABD'nin iznini reddetmişti.

Ancak Keir Starmer Pazar gecesi geri adım atarak, ABD’nin, İngiltere'nin bölgedeki askeri üslerini "belirli ve sınırlı savunma amaçları" için kullanma talebini kabul ettiğini açıkladı.

Açıklamadan bir saat sonra, Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü, İHA saldırsına uğradı.

ABD Başkanı, Starmer'ın fikrini değiştirmek için "çok geç" olduğunu söylerken, "bu durum muhtemelen ülkelerimiz arasında daha önce hiç yaşanmadı" ifadelerini kullandı.