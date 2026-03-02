Kıbrıs Cumhuriyeti, savaş bölgesinde mahsur kalan Kıbrıslı Rumlar için çalışma başlattı

Kıbrıs Cumhuriyeti, devam eden savaş nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşlarını ülkeye getirmek için geri dönüş planını uygulamaya koydu. Yetkililer, önceliğin vatandaşların güvenli şekilde eve dönmesi olduğunu vurguladı.

Güneyde yayın yapan Cyprus Mail'de çıkan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'ne yaklaşık 600 Kıbrıslı Rum yardım talebiyle kayıt yaptırdığı belirtildi. Bu kişilerin büyük bölümünün, ziyaret amacıyla bulundukları Birleşik Arap Emirlikleri’nde, özellikle Dubai’de olduğu belirtildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın kayıt yaptıran vatandaşlarla sürekli temas halinde olduğu bildirildi.

Abu Dabi’de bulunan Kıbrıslı Rumların konaklama giderlerinin hükümet tarafından karşılanacağı açıklandı. Dubai’de bulunanlar için ise destek çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Emirates ile seyahat eden Kıbrıs vatandaşlarının masraflarının havayolu tarafından karşılanacağı bildirildi. Diğer yolculardan ise sürecin sağlıklı yürütülmesi için kayıt platformu üzerinden uçuş bilgilerini güncellemeleri istendi.

Öte yandan, etkilenen diğer ülkelerde bulunan az sayıdaki Kıbrıslının, hava sahası kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ülkeye dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi’nin olağanüstü toplantısında yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkelerine dönmesi önceliğimizdir” dedi. Kombos, koordinasyonun ve bilgi akışının önemine de dikkat çekti.