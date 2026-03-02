“Sağlık Proraganda değil, sorumluluktur”

Tıp-İş, kamuoyuna yapılan açıklamalarda hastanelerin açılış tarihlerinin sürekli değiştiğine dikkat çekti. Açıklamada, Girne Hastanesi için 2025 yılı sonunun işaret edildiği, Güzelyurt Hastanesi için ise önce 15 Kasım 2025, ardından Şubat 2026 tarihinin verildiği ancak bu tarihlerde hastanenin hizmete açılmadığı vurgulandı. Mart 2026 itibarıyla söz konusu projelerin tamamlanmadığına işaret edildi.

Sendika, Lefkoşa Yeni Hastanesi için 2027 yılının, Pamuklu Hastanesi için ise 2026 yılı içinde tamamlanma tarihinin ifade edildiğini hatırlatarak, sürekli değişen takvimlerin kamuoyunda güven kaybına yol açtığını kaydetti.

“Sağlık yatırımları siyasi takvime göre yürütülemez”

Tıp-İş açıklamasında, sağlık yatırımlarının siyasi takvimlere göre değil, bilimsel planlama ve gerçekçi fizibilite çalışmaları doğrultusunda yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Her ertelenen tarihin mevcut hastanelerde artan yoğunluk, yetersiz yatak kapasitesi, sağlık çalışanlarının artan iş yükü ve hastaların geciken tedavisi anlamına geldiği ifade edildi.

“Bina yapmak sağlık sistemini güçlendirmek anlamına gelmez” denilen açıklamada, kadro planlaması, altyapı hazırlığı, teknik donanım, sürdürülebilir bütçe ve şeffaf takvim olmadan yapılan duyuruların sağlık sisteminin yapısal sorunlarını gizleyemeyeceği savunuldu.

“Sağlık propaganda değil, sorumluluktur”

Tıp-İş, halk sağlığının propaganda konusu yapılamayacağını vurgulayarak, sağlık yönetiminin ciddiyet, şeffaflık ve sorumluluk gerektirdiğini belirtti.

Sendika, kamuoyuna açık ve denetlenebilir bir takvim ile ülkenin gerçek ihtiyaçlarına uygun, kamusal sağlığı önceleyen bir planlamanın hayata geçirilmesini talep etti.