Shahed 136: Ağrotur’u vuran ‘Kamikaze’ İHA’sı hakkında neler biliniyor?

Güneydeki medya, söz konusu İHA ile ilgili bilgiler derledi.

Shahed 136’nın, düşük maliyetli olmasına rağmen oldukça etkili bir şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Resmî olarak “loitering munition” (hedef bekleyen mühimmat) veya “tek yönlü saldırı drone’u” olarak adlandırılan HESA Shahed 136, bir insansız hava aracı ile güdümlü seyir füzesi arasında hibrit bir yapıya sahip.

Teknik özellikler

Shahed 136, görevini tamamladıktan sonra geri dönmeyen, tek kullanımlık bir mühimmat olarak tasarlandı.

Boyutlar: Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda delta kanatlı gövde ve 2,5 metre kanat açıklığı.

Ağırlık: Toplam yaklaşık 200 kg; uç noktasında 40–50 kg patlayıcı yük taşır.

Navigasyon: GNSS/GPS ile atalet navigasyon sistemi (INS) kombinasyonu kullanarak önceden programlanmış koordinatlara otonom şekilde uçar.

Taktiksel avantajlar

Shahed 136’nın oluşturduğu ana tehdit, hem operasyonel etkinliği hem de ekonomik etkisi olarak kayıtlara geçiyor.

Geniş Menzil: Basit tasarımına rağmen tahminlere göre 1.000 km veya daha fazla mesafe kat edebiliyor.

Sürü Taktiği (Swarm): Diğer geleneksel seyir füzelerine göre üretim maliyetinin çok daha düşük olması, operatörlerin onlarca hatta yüzlercesini aynı anda fırlatmasına imkân veriyor. Bu da hava savunma sistemlerini baskı altına alarak savunma sistemlerinin füze stoklarını hızla tüketmeyi amaçlayan bir taktik sunuyor.

Fırlatma Esnekliği: Sabit rampalardan, kamyonlardan veya basit mobil araçlardan bile fırlatılabilir. Bu sayede istihbarat servislerinin fırlatma noktalarını bulup operasyon başlamadan önce yok etmesini zorlaştırıyor.