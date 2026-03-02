“Kıbrıs'a öyle bir yoğunlukta füze fırlatacağız ki, Amerikalılar adayı terk etmek zorunda kalacak"

İranlı general, adadaki Amerikan varlığına karşılık olarak Kıbrıs'a sert bir darbe indireceklerini söyledi.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey bir komutanı, ABD'nin adadaki askeri varlığını önemli ölçüde genişlettiğini iddia ederek, Kıbrıs'a yönelik füze saldırılarının yoğunlaşacağı konusunda uyarıda bulundu.

İran'ın Khabar Fouri haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları Generali Sardar Jabbari, Washington'ın uçaklarının çoğunu Kıbrıs'a taşımasını, sert bir karşılık doğuracak bir provokasyon olarak nitelendirdi.

Habere göre Jabbari, "Amerikalılar uçaklarının çoğunu Kıbrıs'a taşıdı. Kıbrıs'a öyle bir yoğunlukta füze fırlatacağız ki, Amerikalılar adayı terk etmek zorunda kalacaklar" dedi.