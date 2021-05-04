Mağusa'da bir apartmanda hırsızlık: 2 tutuklu

Mağusa’da, 24-30 Nisan tarihleri arasında Kayalar-2 isimli apartmanın merdiven boşluğunda bulunan çeşitli şahıslara ait bir şezlong, bir plastik çamaşır asma aparatı, bir halı ve bir çift spor ayakkabı çalındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.M.(K-56) ve M.C.M.(E-26) tutuklandı.