Mağusa’da 18 yaşından küçük şahsa tütün satan işletmeci hakkında yasal işlem
Mağusa’da 18 yaşından küçük bir şahsa tütün ürünü sattığı tespit edilen işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.
A+A-
Mağusa’da 18 yaşından küçük bir şahsa tütün ürünü sattığı tespit edilen işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün İlker Karter Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin, 18 yaşından küçük bir şahsa tütün ürünü sattığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu haber toplam 109 defa okunmuştur
Etiketler : polis basın bülteni