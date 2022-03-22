Mağusa’da 18 yaşından küçük şahsa tütün satan işletmeci hakkında yasal işlem

Mağusa’da 18 yaşından küçük bir şahsa tütün ürünü sattığı tespit edilen işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün İlker Karter Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinin, 18 yaşından küçük bir şahsa tütün ürünü sattığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.