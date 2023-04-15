Mağusa ve Lapta'da uyuşturucu

Mağusa'da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 yaşındaki T.I.A.’nın (E) evinde yapılan aramada, yaklaşık 72 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Söz konusu kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lapta'da uyuşturucu

Lapta'da ise bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 36 yaşındaki P.S.’nin (E) evinde yapılan aramda yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Meselede zanlı 36 yaşındaki P.S.ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 29 yaşındaki A.O.B.(E) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda kaçak yaşayan 3 kişi tespit edildi

Lapta'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu meselesi ile ilgili olarak arama yapılan evde kaldıkları tespit edilen 30 yaşındaki K.C.M.(E), 29 yaşındaki M.K.(E) ve 29 yaşındaki M.S.’nin (E), Ülkede ikamet izinleri olmadan ikamet ettikleri tespit edilerek tutuklandılar. Soruşturma devam ediyor.