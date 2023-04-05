Mağusa ve Bağlıköy’de yangın

Gazimağusa’da dün saat 10.15'te, Ziya Gökalp Caddesi'nde park halinde bulunan NH 131 plakalı salon araçta, çakmak yüzünden yangın çıktı. Yangına, dalgınlıkla yanar halde çantaya konulan manyetolu çakmak yol açtı.

Yangın bölgedeki kişiler tarafından söndürülürken aracın sol ön koltuğu kısmen, çanta ve içindeki çeşitli kişisel eşyalar tamamen yandı. Aracın tavanı da çıkan dumandan dolayı islenerek zarar gördü.

Öte yandan dün saat 13.30 sıralarında, Bağlıköy’de Şehit Hasan Mustafa Sokak'ta elektrik tellerinin, şiddetli rüzgarın etkisiyle birbirine temas ederek atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması soncu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu 2 hurma ile 1 nar ağacı ve yarım dönüm alan içindeki kuru otlar tamamen yandı.

Zanlının yeni hırsızlık olayları saptandı

Girne’de 27 Mart'ta meydana gelen ev açma ve hırsızlık meselesiyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı 21 yaşındaki O.Ö.’nün (E) Şubat ve Mart ayları içerisinde, Girne’de bulunan iki ayrı ikametgahtan altın küpe, dürbün ve muhtelif gıda malzemelerini de çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahsın poliste tutuklu olduğu ve hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.