Mağusa ve Akçay'da ani ölüm

Mağusa'da dün saat 15.00 sıralarında 66 yaşındaki Bekir Sıtkı Kaplan dün evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan Akçay'da da dün 06.00 sıralarında 61 yaşındaki Halil Tekyaprak, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisin iki olayla da soruşturması sürüyor.

Yalçın'ın ölüm sebebi "kalp krizi"

İskele'de 19 Ocak günü kalmakta olduğu evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 76 yaşındaki Rukiye Gönül Yalçın'ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.