Mağusa Limanı’nda tıra gizlenmiş 8 kişi tespit edildi
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Mağusa Limanı’nda yaptığı operasyonda, bir tır içine gizlenerek muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giren 8 kişi tespit edildi.
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Mağusa Limanı’nda yaptığı operasyonda, bir tır içine gizlenerek muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giren 8 kişi tespit edildi.
Polis, bugün Mağusa Limanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir tır araç içerisine gizlenerek muhaceret işlemini yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC'ye giriş yapan 8 kişi tespit edildiğini duyurdu.
Tespit edilen 8 kişi ve tır araç sürücüsü 38 yaşındaki S.T’nin de tutuklandığı belirtildi.
Foto: Arşiv
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