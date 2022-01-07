Mağusa Limanı’nda tıra gizlenmiş 8 kişi tespit edildi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Mağusa Limanı’nda yaptığı operasyonda, bir tır içine gizlenerek muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giren 8 kişi tespit edildi.

Polis, bugün Mağusa Limanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, bir tır araç içerisine gizlenerek muhaceret işlemini yaptırmadan kanunsuz olarak KKTC'ye giriş yapan 8 kişi tespit edildiğini duyurdu.

Tespit edilen 8 kişi ve tır araç sürücüsü 38 yaşındaki S.T’nin de tutuklandığı belirtildi.