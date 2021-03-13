Mağusa- Karpaz anayolunda trafik tek şerit

Mağusa- Karpaz anayolunun İskele Petek Pastanesi yakınlarında bugün saat 09.30'dan itibaren yol alt yapı kazı çalışmaları başlatıldığından sürücülere, trafiğin tek şeritten verildiği yolda dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Polis, çalışanlar süresince her iki yönden gelen sürücüler için trafiğin tek şerit halinde verileceğine işaret ederek, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.