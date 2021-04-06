Mağusa Devlet Hastanesi'ndeki grev Laboratuvar bölümünde süresiz devam edecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’nın (KAMUSEN) bu sabah Mağusa Devlet Hastanesi’nde başlattığı bir günlük uyarı grev devam ediyor.

Saat 16.00’ya kadar sürecek grevde sadece acil durumlara müdahale ediliyor. Laboratuardaki grev ise personel istihdam edilinceye kadar süresiz devam edecek.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan ile KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hastane önünde grevle ilgili basın açıklaması yaptı.

Atan: “Baksınlar arkalarına eserlerini görsünler”

KAMUSEN Başkanı Metin Atan aynı konularla ilgili daha önce uyarı ve grev yaptıklarını hatırlatarak, buna rağmen Sağlık Bakanlığı’nın duyarsızlığı ve ilgisizliğinin artarak devam etiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının pandemi koşullarında büyük bir özveriyle çalıştığını, eksik personel nedeniyle iş yükünün daha da arttığını anlatan Atan, Sağlık Bakanı ve Müsteşarına sağlık çalışanlarını göstererek, “Baksınlar arkalarına eserlerini görsünler” diye seslendi.

Atan, Sağlık Bakanlığı’nın bakanlığına bağlı hizmetlerinde bile yetkisiz, etkisiz bir biçimde insanları perişan etmeye devam ettiğini öne sürdü.

Atan, Nakil Kurulu’nun yılda iki kez toplanması gerektiğini ifade ederek, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin bu konuda dahi gerekli adımları atmayarak, “topu taca” attıklarını” ileri sürdü.

Sağlık Bakanlığı’nın sendikalardan sabır beklediğini söyleyen Atan, “Sabır-mabır yok. Burada herkes görevini, sorumluluğunu bilecek. Burada insanlar perişan. Pandemi sayıları yine artmaya başladı yine bu insanlar perişanları oynayacak” dedi.

Atan, Mağusa Devlet Hastanesi’nde 7 laboratuvar bulunduğunu, 10 kişi olması gereken kadro sayısı 3 olduğu için nöbetlerin dönmez hale geldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’na seslenerek kendilerine kulak verilmesini isteyen Atan, “Ben yaparım, ben bilirim mantığıyla” hareket edildiğini ifade etti.

Bundan sonra Bakanlığın her yanlış adımında karşı adım atacaklarını söyleyen Atan, hastanede 56 eksik personel bulunduğunu kaydetti ve “Biz sizden 56 kişi istemiyoruz 6 kişi bile yollarsanız buraya en azından bu insanları biraz rahatlatırsınız” dedi.

Laboratuvarda süresiz grev

Laboratuvar personelinin bugünden itibaren süresiz grevde olduğunu açıklayan Atan, hemşirelerle ilgili adıma atılmazsa onların da süresiz greve gideceğini ifade etti.

Atan, Sağlık Bakanlığı’nda “gelenin gideni arattığını, icraatların daha da kötüye gittiğini” öne sürdü.

Atan, hastanede hemşire sıkıntısının devam ettiğini ve insanların evlerine gidemediklerini belirterek, buna da çözüm bulunmadığı takdirde daha büyük çaplı grevlerin yapılacağını söyledi.

Bengihan: "Hastanenin yükünü çeken emekçiler, burada keyiften bulunmuyor"

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, hastanenin yükünü çeken emekçilerin bugün yine grevde olduklarını belirterek, “Burada kendi keyiflerinden bulunmuyorlar. Burada bir sıkıntı var, burada personel eksikliği var, burada Bakanlığın bir ilgisizliği ve sorumsuzluğu var” dedi.

Sağlık çalışanlarının iş yükünün artmasına rağmen büyük bir sorumluluk aldıklarını, büyük fedakarlık göstererek görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ettiklerini söyleyen Bengihan, “’Bu insanların hakkını ödeyemeyiz’ diyenler, değil haklarını, sorunlarını büyütüyorlar” dedi.

Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı döneminde yaşanan sorunlar ve Nakil Kurulu ile ilgili birçok kez uyarıda bulunduklarını söyleyen Bengihan, Sağlık Bakanı değişmesine rağmen sorunların artarak devam ettiğini savundu.

Bengihan, Mağusa Devlet Hastanesi’nde personel eksikliği olduğuna dair yetkilileri ocak ayından beri uyardıklarını söyleyerek, pandemi dönemlerinde en önemli birimlerden biri olan laboratuvarın personel eksikliği nedeniyle çalışamadığını söyledi.

Lobaratuvardaki 7 birimle 3 kişinin ilgilenmek zorunda kaldığını anlatan Bengihan, personel eksikliği ve artan iş yükü nedeniyle takip ve kontrolde sıkıntı yaşandığını ve bunların da hataya neden olabildiğini ifade etti.

Göreve geldiğinde Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i ziyaret ederek sendikaların beklentilerini dile getirdiklerini ve Bakandan sorunların çözüleceğine dair söz aldıklarını anlatan Bengihan, “Maalesef Sayın Pilli’nin döneminden daha büyük sıkıntılara doğru gidiyoruz. Büyük bir umutsuzluk var” dedi.

“Mağusa Hastanesi'nde bu kadar yürekli, görevine sahip çıkan sorumluluk taşıyan insanlar daha büyük felaket olmasın diye bugün greve çıktılar” diyen Bengihan, beklediklerini ve sonunda da kapının önüne çıktıklarını, laboratuvara personel istihdamı yapılmadığı takdirde buradaki grevin süresiz devam edeceğini belirtti.

Bengihan, diğer hastanelerden Mağusa Hastanesi’ndeki laboratuvara nakil yapılmasını istemeyeceklerini, bunun çözüm olmadığını, diğer hastanelerde de iş yükünün zaten fazla olduğunu, yeni sözleşmeli personel istihdamı istediklerini belirti ve “Gelene kadar da bu arkadaşlar içeriye girmeyecek” dedi.

Bengihan, Mağusa Devlet Hastanesi’nde acil ve diğer servislerde de personel eksikliği olduğunu belirterek, Nakil Kurulu’nun toplanmamasını da eleştirdi ve yasaya aykırı görevlendirmeler yapıldığını iddia etti.

Bengihan bir soruya karşılık olarak da laboratuvardaki personel eksikliğinin Sağlık Bakanlığının iyi niyeti varsa peyderpey istihdamlarla giderebileceğini belirti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, pandemi döneminde ve iş yükünün arttığı bir dönemde sağlık çalışanlarına yemek hizmetinin durdurulmasını da eleştirdi.