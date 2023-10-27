“Maddi durumu kötü olan ailenin ilaçlarını tek reçeteye yazdım”

Polisin yürüttüğü “sahte reçete yolsuzluğu” soruşturması kapsamında bugün tutuklanan eczacı zanlılar Ş.A, E.A ve G.G bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi‘ne çıkarıldı.

“Resmi Evrak Sahteleme”, “Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekârlıkla Para ve Mal Temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılarla ilgili mahkemede tespitlerini aktaran polis,

Ş.A. isimli eczacının Ocak-Ağustos ayları arasında 2 bin 980 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesi'ne gönderdiğini, yapılan incelemede 21 adet sahte reçete tespit edildiğini ve zanlının gönüllü ifade vermediğini belirtti.

Polis, E.A. isimli eczacının ise Ocak-Ağustos ayları arasında toplam 1248 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesi'ne gönderdiğini, yapılan incelemelerde 26 adet sahte reçete tespit edildiğini ve zanlının gönüllü ifade vermediğini aktardı.

G.G. isimli eczacının ise Ocak-Ağustos ayları arasında 2 bin 838 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesi'ne gönderdiğini söyleyen polis, yapılan incelemede 8 adet sahte reçete tespit edildiğini ve zanlının gönüllü ifade vermediğini belirti.

Polis, Eczacı G.G'nin sorguda, aynı aileden birkaç kişinin ilaç alması gerektiğini ve maddi durumlarından dolayı ayrı ayrı para vermemeleri için tek bir reçeteye yazıldığını, çok kişinin bu şekilde reçete yazdırdığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlılara ait eczanelerde yapılan aramalarda birçok elektronik eşya ve evrakın emare olarak alındığını, her üç eczacının da el yazı örnekleri alınıp incelemede olduğunu belirtti.

Polis, alınacak birçok ifade ve incelenecek reçetenin olduğunu belirterek, zanlıların soruşturmaya etki edebilecekleri iddiasıyla 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti.