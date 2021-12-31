Maaşlarını alamayan işçiler belediye önüne çöp dökmek istedi

Gazimağusa Belediyesi’nde bugün sabah saatlerinde gergin dakikalar yaşandı. Yeni yıl öncesinde maaş alamayan bir grup belediye emekçisi belediyenin önüne çöp dökmek istedi, bu girişim engellendi.

Konuyla ilgili olarak YENİDÜZEN’e bilgi veren Belediye Meclis Üyesi Erhun Şahali, yılbaşı öncesinde emekçilerin büyük bölümünün maaş alamadığını ve bunun bir “Öfke patlaması” olduğunu söyledi.

Şahali şöyle konuştu: “Bugünkü eylem sendika tarafından gerçekleştirilmedi. Yeni yıl öncesinde yüzde 80-90 civarı işçi maaşını alamadı. Bazı bankalara az kaynak aktarılarak çok az işçi ödendi. Dolayısıyla da hele de bugün maaş alamayan bazı işçilerimiz öfke patlaması yaşadı ve belediye önüne çöp dökerek eylem yapmak istedi. Eylem, engellendi. Aynı saatlerde de Belediye Başkanı bazı adaylarla Sakarya Sokak’ta bulunan belediye tesislerinde yılbaşı kahvaltısı yapıyordu.”