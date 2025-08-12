“Maaşlar, hayat pahalılığı da eklenerek ödeniyor”

KOOP-SEN’in bugün gerçekleştirdiği eylemin ardından Zirai Levazım, Koop Süt ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşları, hayat pahalılığının da yansıtılması ile birlikte, yarın ödeniyor...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür,Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan istişareler neticesinde, maaşların ödenmesindeki gecikmeye yol açan sorunun giderilmesine yönelik yoğun çabaların sonuç vererek, çalışanların maaşlarının ödenecek noktaya getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, Zirai Levazım, Koop Süt ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarının, hayat pahalılığının da yansıtılarak, yarın hesaplara yatırılacağı belirtildi.