“Maaş artışı yerine hayat pahalılığına odaklanılmalı”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan artışlara dikkat çekti; maaş artışı yerine hayat pahalılığına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Şenkul; Kıbrıs’ın kuzeyinin turizm, eğitim, yeme-içme ve ulaşımda birçok ülkeden daha pahalı olduğuna işaret etti, “Batı Avrupa ülkelerinin fiyatlarına yaklaştık. Bunun böyle devam etmesi ülke ekonomisi için sonun başlangıcıdır” dedi.

Şenkul, görevde olanların popülizmi bırakıp maaş artı yerine hayat pahalılığına odaklanması çağrısı yaptı.

Şenkul’un açıklamasının tamamı şöyle:

“Ekonomiyi yönetenler ne kadar farkındadır veya farkında ise buna karşı ne yapıyor bilmiyorum ama ülkemiz gün geçtikçe döviz bazında da pahalılaşarak her alandaki göreceli fiyat avantajını kaybetmeye başladı.

Turizm, eğitim, yeme-içme ve ulaşımda çoğu bölge ülkesinden pahalıyız artık. Batı Avrupa ülkelerinin fiyatlarına yaklaştık. Bunun böyle devam etmesi ülke ekonomisi için sonun başlangıcıdır. Görev başında olan herkes popülizmi bırakıp, maaş artışı yerine hayat pahalılığına odaklanmalıdır. Hiçbir şeyden ödün vermeyerek ekonomik darboğazdan çıkmanın mümkün olmadığını bilmek zorundayız. Bugüne kadar durumu yoğun mülk satışı, kaynağı belli olmayan mali hareketler ve göreceli fiyat avantajımız olduğu için idare ettik ama bana göre gideceğimiz köyün minareleri göründü.

Dolaylı olarak dövize yıllık %50 faiz veren ve 10 yıllık mevduat faizlerinin %25 olduğu büyük bir ekonominin parçası olduğumuzu ve o ekonomiye ek olarak kendi yanlış ekonomi yönetimimiz sebebi ile geçmiş yıllarda artı %20 bu yıl tahminen artı %30 enflasyon üreteceğimizi de bu tabloya eklersek içinde bulunduğumuz durumun vahameti ortaya daha net çıkar. “Ona artış verdik, buna artış verdik” gibi ekonomik rasyonellikten uzak işleri bir kenara bırakıp hep birlikte bu gidişe çare üretmek zorundayız.”