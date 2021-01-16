Lute’un temasları sürecek

Kıbrıs Haber Ajansı’nın diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, BM Genel Sekreteri’nin Özel Danışmanı Bayan Jane Holl Lute, Kıbrıs sorunundaki gayri resmi beşli konferansa hazırlık çerçevesinde ya telefon görüşmesi ya da telekonferans yoluyla tüm taraflarla istişarelerine devam edecek.

Haberde, Lute’un gerekli olması durumunda Kıbrıs’a dönmesinin mümkün olduğunu belirtildi.

“Jane Holl Lute’un gayri resmi konferansa hazırlık çerçevesinde gelecek haftalarda tüm ilgili taraflarla istişarelerine devam edecek” diyen söz konusu diplomatik kaynak, Lute’nin şu an New York’a bulunduğunu ve taraflarla ya telefonda ya da telekonferans yoluyla temaslarına devam edeceğini belirtti.