Lute’un ay sonu gelmesi bekleniyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute’un, haziran ay sonunda Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.

Alithia gazetesine göre, Lute ay sonu adaya beklenirken, Kıbrıs Cumhuriyeti aynı zamanda, AB-Türkiye ilişkilerinin de ele alınacağı Avrupa Konseyi toplantısı için hazırlık yapıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin olumlu ajanda çerçevesinde AB-Türkiye ilişkilerinin ele alınacağı Avrupa Konseyi toplantısı sırasındaki tavrının, Türkiye’nin gerek Kıbrıs sorunu gerekse (kapalı) Maraş konusundaki tutumuna bağlı olacağını net bir şekilde ifade ettiğini anımsatan gazete, Nikos Anastasiadis’in, 24-25 Haziran’da gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi zirvesi ışığında, yakın zamanda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile iletişime geçeceğini belirtti.

Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi zirvesi nedeniyle 23 Haziran’da adadan ayrılacağını 26 Haziran’da ise döneceği olgusunun göz önünde bulundurularak, Lute’un ziyaret tarihinin belirleneceğini yazan gazete, Anastasiadis’in ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Mannuel Macron’un davetlisi olarak, 30 Haziran’da Paris’te yapılacak Eşitlikle ilgili Forum’a katılmak ve konuşma yapmak için Fransa’ya da gideceğini belirtti.

Maraş yanıtı

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi Andreas Hacıhrisanthu’nun, Güvenlik Konseyi’nin 2020 raporunun ele alındığı BM Genel Kurul oturumunda, Maraş ile ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi.

Hacıhrisanthu, Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmaması ve bunlara uyulmaması konusunda daha fazla hesap verme gerekliliğini vurguladı.

Hacıhrisanthu, bu parametrenin, Güvenlik Konseyi’nin yıllık raporunda eksik olmaması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs sorunundan özellikle söz eden Hacıhrisanthu, Güvenlik Konseyi’nin bunca yıldır gündeminde kalmasının nedeninin, öncelikle Güvenlik Konseyi tarafından benimsenen çok sayıdaki kararın uygulanmaması olduğunu ifade ederek, şu andaki faaliyetlerin, bahse konu kararların iptalini ve erozyona uğratılmasını amaçladığını da sözlerine ekledi.

Hacıhrisanthu, Güvenlik Konseyi’nin böylesi gelişmeleri, kararların uygulatılması ve bunları ihlal edenleri sorumlu tutmasıyla önlemesinde fayda bulunduğunu savundu.