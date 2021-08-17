“Lute’un Ağustos sonu veya Eylül başında gelmesini bekliyoruz”

Kıbrıs (güney) Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, ağustos sonu veya eylül başında adaya gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Alithia gazetesi, Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, ağustos sonu veya eylül başında adaya gelmesinin beklendiğini açıkladığını aktardı.

Pelekanos, Lute’un ziyaretinin planlanmış bir ziyaret olduğunu ancak kesin tarihinin netleşmesini beklediklerini belirtirken ziyareti çerçevesinde BM Genel Kurulu sebebiyle her iki tarafla da temas gerçekleştirmesinin beklendiğini vurguladı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Nikos Anastasiadis’in, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 16 Ağustos 1960’ın “bayram günü” olduğunu belirttiğini yazdı.

Anastasiadis kısa açıklamasında, 16 Ağustos 1960 tarihinin “zamana karşı birlik içerisinde dik duran Kıbrıs halkı için bir bayram günü olduğunu” belirtti.