Lute’un 30 Mayıs’tan önce gelmesi beklenmiyor

Cenevre’de başarısızlıkla sonuçlanan Kıbrıs Zirvesi’nin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute’un yeni bir gayriresmî konferans hazırlığı için yeniden faaliyete geçme tarihini haziran ayına ötelediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi gelişmeyi “Önce (güneyde) Seçim Sonra Hareket… Lute’un 30 Mayıs Milletvekili Seçiminden Önce Kıbrıs’a Gelmesi Zor… Anastasiadis Guterres’e Mektup Hazırlıyor” başlıklarıyla yansıttı.



Kıbrıslı Rum liderliği, Lute’un, genel seçimden önce Ada’ya gelmesinin beklenmediğini söyledi. Bu süreçte Guterres’in Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle ilgili raporunu Güvenlik Konseyi’ne göndermesi bekleniyor.



Öte yandan Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in de, 29 Nisan’da açıkladığı üzere, Guterres’e göndereceği mektubunu hazırladığı ve hafta sonuna kadar Genel Sekreter’e göndereceği belirtildi.

“Bilgilendirme” kampanyasına 8 Mayıs’ta başlıyor

Alithia gazetesii “Avrupa’yı ve BM’yi Bilgilendirme Kampanyası… İlk İstasyon Gayriresmî Avrupa Konseyi” başlıklı haberinde, Anastasiadis’in Genel Sekreter Guterres’e göndereceği mektup dışında 8 Mayıs’ta Portekiz’in Porto kentinde düzenlenecek gayriresmî Avrupa Konseyi toplantısında üye devlet başkanlarına bilgilendirme yaparak AB’nin desteğini isteyeceğini yazdı.