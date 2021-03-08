Lute ön hazırlık için Kıbrıs'ta

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, dün akşam adaya geldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un dün akşam adaya geldiğini, bugün ise Kıbrıslı liderlerle ayrı ayrı görüşeceğini yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Cenevre Öncesi Ön Hazırlık” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Lute’un bugün liderlerle görüşeceğini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mesajını ileterek, Cenevre’de 27-29 Nisan’da gerçekleştirilecek gayriresmî beşli konferansın hazırlıklarını yapacağını yazdı.

Gazete, BM’nin, liderlerin ortak bir görüşme de gerçekleştirmesi arzusunda olduğunu ancak şu ana kadar gelen bilgilerin, Kıbrıs Türk tarafının buna sıcak bakmadığı yönünde olduğunu da iddia etti.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın da bugün Kıbrıs’a geleceğini hatırlattığı haberinde, Dendias’ın Mısır’ın başkenti Kahire’de temaslarda bulunmasının ardından Kıbrıs’a geleceğini aktardı.

Kıbrıs Haber Ajansı KİPE, Anastasiadis-Lute görüşmesinin 10.30’da başlayacağını duyurdu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Lute’un Süreci Kesinleştirme Temasları – BM 5+1’in Yolun Sonu Olmayacağını Garanti Altına Almak İstiyor”

Haravgi: “Lute Bugün Yeni Tur Görüşmelerine Başlıyor”