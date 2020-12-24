“Lute, Ocak’ta geliyor”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, yeni yılın başında Kıbrıs’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Lute’un, adadaki taraflar ve 3 garantörden aldığı olumlu tepkilerden dolayı, Ocak ayının ikinci yarısında tekrar Kıbrıs’a geleceği aktarıldı. Gayri resmi 5 + 1 toplantı önerisine tarafların hazır olduğunu iletmesinin ardından, Genel Sekreter’in bunu olumlu bir adım olarak gördüğü paylaşıldı. Lute’un ziyaretinde gayri resmi toplantı için hazırlık yapacağı da bildirildi.

Habere göre, Noel'i kendi memleketi Portekiz'de geçirecek olan Guterres, Kıbrıs’taki Barış Gücü Raporunu 10 Ocak’ta BM Güvenlik Konsey’ine sunacak. Konseyin, Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki görev süresini 6 ay daha uzatması bekleniyor.