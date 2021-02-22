Lute Mart ayında adada temaslarda bulunacak

Güvenilir kaynaklardan Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere göre, Nisan ayında Cenevre’de gerçekleşmesi beklenen Kıbrıs sorunundaki gayri resmi konferans ışığında, BM Genel Sekreteri’nin özel danışmanı Jane Holl Lute Mart ayında adayı ziyaret edecek ve Kıbrıslı liderler Nikos Anastasiadis ve Ersin Tatar ile ayrı ayrı görüşmelerde bulunacak.

Aynı kaynaklar, Lute’nin adaya yapacağı ziyaretle ilgili bazı pratik ayrıntılara açıklık getirilmesi için istişarelerin devam ettiğini ve bu bağlamda Lute’nin büyük ihtimale mart ayının ikinci haftasında adayı ziyaret edeceğini belirttiler.

Bu arada, gayrı resmi konferans ışığında hazırlıklara katkıda bulunmak için davet edilen hukuk uzmanlarından oluşan bir ekip pazartesi günü bir toplantı yapacak.

Kıbrıslı Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios, cuma günü Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunarak, hukuk uzmanlarından oluşan bir ekibin pazartesi günü toplanacağını duyurdu ve “ekibin üyeleri önlerine konan çeşitli konular üzerinde çalışmışlardır ve çalışmalarının sonucuyla ilgili görüşmeler başlamıştır” dedi.

Sözcü, “pazartesi günü, Kıbrıs sorununun özü ve gayrı resmi beş taraflı konferansla ilgili bazı hukuki konuları görüşmek için bu ekibin yeni bir toplantısı olacaktır” dedi.

Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiadis'in müzakere ekibiyle görüştüğünü belirten Koushos, Anastasiadis'in "müzakere ekibinin tüm üyelerinden, özellikle de çalıştıkları alanlarda en iyi şekilde yararlanmayı planladığını" kaydetti.