‘Lute, liderleri buluşturamadı’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Cenevre’deki 5’li Zirve öncesi Kıbrıslı toplum liderlerini bir araya getiremediği iddia edildi.

Adanın güneyinde yayınlanan Fileleftheros gazetesinin manşetine göre “Türk tarafı” Cenevre öncesi ortak bir toplantıda bir araya gelmek istemedi. Bu iddia, Kıbrıslı Türk makamları tarafından yanıtlanmadı.

“Türk Tarafı Nisan’daki Gayrı Resmi Toplantı Öncesinde Ortak Toplantı İstemiyor” başlığı ile verilen haberde, Lute’un Kıbrıs’a gelerek, liderlerin veya müzakerecilerin gayrı resmi konferans öncesinde bir araya gelmeleri için çaba gösterdiğini; ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını yazdı.

Fileleftheros’a göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gayrı resmi konferans boyunca Cenevre’de olmayı planlıyor. Crans Montana’daki formülü izleyip süreci üç safhaya bölmeyi düşünen Guterres’in, ilk safhada beş tarafla görüşüp, ikinci safhada liderlerle ayrı, garantörlerle ayrı toplantı yapıp, üçüncü safhada da yeniden beş tarafla toplanıp sonuçları açıklaması bekleniyor.

Fileleftheros, Lute’un dünkü temaslarından iki önemli unsurun çıktığına işaret ederek, özetle şöyle devam etti:

“Jane Holl Lute’un temaslarından iki önemli unsur ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki, BM Brüksel ile temas halinde olduğu halde, AB’nin rolünün belirsiz olduğudur ve Türk tarafının reddi, AB’nin katılımına engel olmaktadır.

İkincisi, Türk tarafı Cenevre’deki gayrı resmi konferansa kadar, adada ortak toplantı yapılmasını kabul etmeyecek gibi görünüyor. Lute, Müzakereciler Andreas Mavroyannis ve Ergün Olgun’un ortak toplantı yapmasını arzu etmekteydi; ancak nihayetinde bu gerçekleşmedi çünkü Türk tarafı bu tür toplantıları istemiyor. Başkan Anastasiadis ise Lute ile yaptığı görüşmede, Ersin Tatar ile toplantı yapmak konusunda pozitifti.”

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün, Lute-Anastasiadis

Son gelişmeler güneyde yayınlanan diğer gazetelerde şu başlıklarla yansıtıldı:

Alithia gazetesi: “Erdoğan-Tatar İki Devletli Çözüm Konusunda Tereddütsüz”

Haravgi gazetesi: “Lute Gayrı Resmi Beşli Konferans İçin Gündem Belirliyor”

Politis gazetesi: “BM Cenevre Öncesinde Tarafların Niyetleriyle İlgili Yapbozun Parçalarını Tamamlıyor”.