Lute ile Anastasiadis telefonda görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’la ilgili Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, iki liderle görüşmek için Kasım ayı sonunda Kıbrıs’a geleceği ifade edildi.

Fileleftheros Gazetesi, Lute’un adadaki randevusunun, BM Genel Sekreterinin toplamaya niyetlendiği beş taraflı gayri resmi konferansla ilgili olarak kendisine havale ettiği ön hazırlık çerçevesinde, Kasım ayı sonuna ayarlandığını yazdı.

Lute’un önceki gün öğleden sonra Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le telefonda görüştüğünü yazan gazete, Lute ile Anastasiadis’in mevcut durumu ve Lute’un bu ay sonunda Kıbrıs’a gelme niyetini ele aldıklarını belirtti.

Lute’un ziyaretinin sonraki gelişmeler açısından belirleyici öneme sahip olarak addedildiği, çünkü Lute’un Kıbrıs’ta iki liderle yapacağı temasların sonuçları temelinde, Kıbrıs sorunundaki sonraki gelişmelerin değerlendirileceği ifade edildi.

BM Genel Sekreterinin Lute’a müdahil taraflarla çalışmaya başlaması direktifi verdiğini ve bu çerçevede Lute’un iki liderle görüşmek için adaya geleceğini kaydeden gazete, New York’tan elde edinilen bilgilere göre, Lute’un üç garantör ülkeyle ise telefon veya telekonferansla iletişim kuracağını belirtti.

Lute’un temaslarının sonuçlarının BM Genel Sekreteri Guterres’in önüne konacağı; Guterres’in ise hem bir sonraki adımlara, hem de 5+1 formatındaki gayri resmi beş taraflı konferansın toplanma zamanına karar vereceği ifade edildi.



Telefon görüşmesi

Lute’un önceki gün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le telefonda görüştüğünü de yineleyen gazete, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, Lute’un Anastasiadis’i “BM Genel Sekreterinin gayri resmi beş taraflı konferans toplama niyeti ışığındaki ön hazırlık temasları çerçevesinde, Kasım ayı sonunda Kıbrıs’ı ziyaret etme niyetinde olduğu konusunda bilgilendirdiğini” iletti.

Kıbrıs Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise konuyla ilgili açıklamasında, Anastasiadis’in Lute’tan “BM Genel Sekreterine, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin devam etmesi için iyi hizmetlerini sunmaya hazır olmasına ilişkin teşekkürlerini iletmesini istediğini” söyledi.

Kusios, Anastasiadis’in Lute’tan ayrıca “Türkiye’nin Kıbrıs MEB’i ve kapalı bölge Maraş’taki gibi tek taraflı eylemlerinin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik verimli bir müzakere için, iyi bir ortam meydana getirilmesine katkıda bulunmadığını BM Genel Sekreterine iletmesini istediğini” de aktardı.

Kusios, Lute’un ise Anastasiadis’e “endişelerini BM Genel Sekreterine ileteceği konusunda güvence verdiğini” sözlerine ekledi.

Şartların izin vermesi durumunda, BM Genel Sekreterinin Aralık ayı içerisinde veya Ocak ayı başında prosedürel nitelikli gayri resmi beş taraflı konferansın toplanması konusunda hareket edeceği de vurgulandı.



Hristodulidis: "Gayrı resmi beşli görüşme konusunda kararı Genel Sekreter belirleyecek"

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise önceki gün RİK’e yaptığı açıklamada, gayri resmi beş taraflı konferansın yapılıp yapılmayacağı kararını alacak olan kişinin, danışmanının kendisine ileteceği şeyleri göz önünde bulunduracak olan, bizzat BM Genel Sekreterinin kendisi olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk liderliğinin çözüm temelinin değişmesiyle ilgili tezini yorumlaması da istenen Hristodulidis, “BM ve AB’nin, çözüm çerçevesinin BM kararlarının dışına çıkamayacağını vurgulayan tezlerine” atıfta bulundu.

Hristodulidis önceki gün “Sigma’ya” yaptığı açıklamada ise, gerek BM, gerek de AB’nin, Maraş konusundaki gelişmeler ve özellikle de Türklerin faaliyetlerinden haberdar olduğunu dile getirdi.

“Türk tarafının meydana getirdiği oldubittilerin önlenmesine yönelik çabalardan” söz eden Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti gibi benzer eylemlerin, diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin çabalarda, yalnızca zorluklar meydana getirdiğini iddialarına ekledi.